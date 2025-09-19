Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol Santo Domingo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas a un ciudadano dominicano, quien llevaba 14 años prófugo de la justicia tras ser acusado de participar en el homicidio de otro hombre, ocurrido el 30 de septiembre de 2011 en el municipio de Tamayo, provincia Barahona.

Las autoridades indicaron que se trata de Rael Andrés Matos Montero, de 65 años, quien fue apresado en virtud de la orden de arresto No. 00962-2011 y de una notificación roja de búsqueda y captura internacional, por la muerte de Nilvio Ramírez Matos.

El detenido, quien intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid, España, al momento de su detención, se le incautaron dos pasaportes, dos celulares y otros documentos de interés para la investigación.

Matos Montero será trasladado a la jurisdicción de Barahona para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de responder por los hechos que se le imputan, tipificados como violación a los artículos 295 y 296 del Código Penal Dominicano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más