Efectivos del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a un ciudadano canadiense durante una persecución en la zona fronteriza de la provincia Dajabón, quien transportaba a ocho ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.

El ciudadano extranjero, identificado como Creamer Troy James, conducía una camioneta Ford Explorer de color gris cuando, al ser requerido a detenerse en el puesto de control militar de Santiago de la Cruz, decidió evadir la señal y se dio a la fuga. Ante esta situación, la unidad del Puesto de Chequeo El Rodeo, ubicada ubic ada más adelante, fue alertada e inició la persecución.

El vehículo fue detenido en la calle principal del distrito municipal El Pino, logrando su aprehensión. En el interior se hallaron ocho ciudadanos haitianos, de los cuales dos eran hombres y seis mujeres, todos con estatus migratorio irregular, según consta en un comunicado emitido por la institución militar.

Al momento de su detención, al ciudadano canadiense le fueron ocupados ochenta y cuatro mil pesos dominicanos (RD$84,000.00), y seis teléfonos celulares. Tanto el detenido como los demás extranjeros y los objetos incautados fueron trasladados a la sede del Décimo Batallón de Infantería del ERD para los procedimientos legales pertinentes