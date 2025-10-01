La Policía Nacional informó que un grupo de ciudadanos que aguardaban turno en el Hospital Marcelino Vélez Santana, Herrera, detuvo en flagrante delito a Elvis Rafael Jiménez Castillo, de 44 años, tras sorprenderlo sustrayendo mediante descuido el teléfono celular de una mujer que espera asistencia en dicho centro de salud.
El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales muestra la acción de los presentes, quienes impidieron la huida del presunto delincuente y procedieron a entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.
Al recibirlo, los agentes actuantes recuperaron el celular sustraído, el cual será entregado a su propietaria una vez se complete el proceso legal correspondiente.
Jiménez Castillo será puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.
