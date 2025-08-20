El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este miércoles de la detención de 37 haitianos indocumentados en localidades de las provincias Dajabón y Valverde.

Soldados, apostados para servicio en la Inspectoría de Loma de Cabrera, Dajabón, interceptaron a un grupo de 26 haitianos, quienes intentaban evadir los dispositivos de seguridad de la zona.

En tanto, en el sector Pueblo Nuevo, municipio Mao, provincia Valverde, otra patrulla de la institución detuvo a 11 haitianos indocumentados.

Los detenidos fueron trasladados a la sede del décimo Batallón de Infantería del ERD, en Dajabón y a la cuarta Brigada de Infantería, ERD, en Mao, respectivamente, para los fines legales correspondientes.

