Detienen 90 indocumentados haitianos durante operativos del ejercito en Valverde

Durante operativos ejecutados por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) enfocados en combatir el tráfico ilegal de migrantes, fueron detenidos 90 ciudadanos haitianos indocumentados en la provincia Mao Valverde, quienes intentaban establecerse en diferentes puntos del territorio nacional de forma irregular.

En el ámbito de las operaciones de seguridad y control migratorio, el Ejército logró interceptar a 71 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en diversas zonas de la provincia de Valverde, entre ellas las comunidades de Laguna Salada, Guayacanes y Maizal.

Entre las personas detenidas se cuentan 58 hombres y 13 mujeres, quienes fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, para luego ser entregados a la Dirección General de Migración para los procedimientos legales correspondientes, indica una nota de la entidad militar.

Otros 19 detenidos

En otra acción militar, miembros del ejército procedieron a la detención de un vehículo en Laguna Salada, provincia Valverde, en el cual se desplazaban 19 ciudadanos haitianos que no cumplían con los requisitos migratorios establecidos. En el automóvil viajaban 8 hombres, 9 mujeres y 2 menores de edad.

La operación fue ejecutada mediante labores de inteligencia y patrullaje que dieron con el vehículo Toyota Camry, gris, conducido por un hombre identificado como José Abel Martínez Román, quien no portaba documentos de identidad al momento de la intervención.