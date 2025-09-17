La Policía Nacional de la República Dominicana, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, ha detenido a un ciudadano de ese país condenado por una violación en Vigo (noroeste) y que había huido de España.

Según informó la policía dominicana, Miguel Ángel Wilson Aquino, conocido como Edwin, de 32 años, condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a una pena de once años y seis meses de prisión en España, fue arrestado en el sector Restauración de San Pedro de Macorís.

El hombre fue detenido mientras se desplazaba a bordo de un vehículo y el arresto se realizó en una labor conjunta entre agentes de la Policía Preventiva de la Dirección Regional Sureste y oficiales de la OCN Interpol Santo Domingo, en atención a la solicitud de las autoridades españolas.

Posteriormente, fue trasladado a la sede de Interpol en Santo Domingo para ser presentado ante el Ministerio Público y continuar con el proceso judicial correspondiente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En Vigo, además de la condena por violación que se confirmó a principios de mayo, fue detenido en el marco de un caso de tráfico de drogas, pero logró salir de España y viajar a su país.

La Audiencia Provincial de Pontevedra consideró probado que, junto a otro hombre, agredió sexualmente a una joven de 18 años en el domicilio de un amigo de ellos, ubicado en la Travesía de Vigo, en septiembre de 2022.

Así figura en la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que consideró a ambos culpables de agresión sexual y a Edwin, además, le condenó por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber grabado los hechos con su teléfono móvil.

En su caso, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante simple de reparación parcial del daño por consignar 7.500 euros de los 17.000 euros que deben pagar a la víctima.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más