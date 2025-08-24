La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Sur Central de Inteligencia (DINTEL), ejecutó cuatro operativos focalizados en distintos sectores de la provincia Peravia, logrando la detención de cuatro personas y el decomiso de sustancias controladas, dinero en efectivo y 83 dados utilizados para juegos de azar.

Las intervenciones se realizaron en sectores de Baní, Nizao, Santana y Carretón, en seguimiento a denuncias ciudadanas sobre la venta y distribución de drogas, así como actividades ilícitas vinculadas a apuestas ilegales.

En el primer operativo, realizado en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en el sector Paya, fue detenido un hombre al que se le ocuparon 83 dados de distintos colores y dinero en efectivo.

Posteriormente, en el sector Media Blanca de Nizao, fue arrestado otro individuo con siete porciones de presunta marihuana y RD$485 en su poder.

En una tercera intervención, realizada en el distrito municipal Santana, se ocuparon porciones de presunta marihuana y dinero, resultando apresados dos hombres con 14 porciones de la misma sustancia en sus bolsillos.

Finalmente, en la comunidad de Carretón, los agentes incautaron tres porciones de presunta cocaína y RD$ 885 en efectivo, tras la huida de varias personas que operaban en el lugar.

