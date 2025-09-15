La Policía Nacional informó sobre la captura de los principales integrantes de la banda autodenominada Los Chuky Malos, responsables de cometer robos en casas y establecimientos comerciales en distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

De acuerdo con un comunicado de la institución, miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (robo) capturaron a J.L.P, S.L.M, A.L y Y.S, este último de nacionalidad haitiana.

Asimismo, la Policía Nacional indicó que tras de la denuncia interpuesta por el propietario de un negocio de venta de celulares, los agentes policiales recuperaron varios artículos producto de robos, entre ellos: dos videojuegos; una caja de equipo de realidad virtual y tres televisores.

Los detenidos junto a los objetos recuperados fueron trasladados a la Sección de Procesamiento de Detenidos del Palacio de la Policía Nacional, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

