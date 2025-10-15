La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron que recibieron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en calidad de deportado desde Estados Unidos, al exteniente coronel de la Policía, Hans Wender Lluberes Sánchez, acusado de ser uno de los cabecillas de una estructura de narcotráfico internacional, a la que se le confiscó un cargamento de cocaína en marzo de 2015.

Mediante un comunicado, la DNCD explicó que, al llegar a la terminal procedente de Miami, el dominicano fue custodiado por unidades tácticas de la institución y entregado al Ministerio Público del municipio Santo Domingo Este, para presentarlo ante el tribunal correspondiente para que responda las acusaciones en su contra.

De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público de Santo Domingo Este, declaró en rebeldía a Lluberes Sánchez, en diciembre de 2019, por ausentarse del proceso que se seguía en su contra.

Las autoridades lo acusan de ser el presunto cabecilla de una red de narcotráfico que introdujo al país nueve maletas conteniendo en su interior 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454 kilogramos.

El cargamento fue incautado mediante labores de inspección por unidades operativas, destacadas en el AILA, cuando llegó a República Dominicana en una aeronave procedente de Venezuela.

En diciembre de 2019, el Ministerio Público de Santo Domingo Este, obtuvo condenas de 30, 20, 18 y 5 años de prisión en contra de nueve implicados, acusados de traficar con 454 paquetes de cocaína, incautados en el AILA el 17 de marzo de 2015.

