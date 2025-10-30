La Defensa Civil informó que continúa las labores de búsqueda del menor Adaury Miguel Castillo Valerio, desaparecido hace una semana tras ser arrastrado por el mar en la avenida España, en Santo Domingo Este, durante los efectos indirectos del huracán Melissa.

El subdirector de Operaciones, Delfín Rodríguez, confirmó a Acento que el operativo sigue activo en las playas comprendidas entre la avenida España y el sector de Haina, donde las corrientes marinas depositan residuos y objetos arrastrados por el oleaje.

“Se está trabajando en las playas aledañas, hasta donde el tiempo lo permita. Ya por las condiciones actuales del mar, es lo único que podemos hacer en ese tramo”, explicó Rodríguez.

El día de hoy, el operativo involucra más de 70 miembros de la Defensa Civil, distribuidos entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, que recorren diariamente la zona costera en busca de señales del menor.

“Estamos trabajando de manera incesante y en comunicación constante con el padre del niño. Él nos llama cada mañana, hoy ya lo ha hecho cuatro veces. Seguimos esperanzados en Dios”, señaló Rodríguez.

El funcionario destacó además el acompañamiento emocional y la coordinación interinstitucional que se mantiene con los familiares del menor, quienes, según dijo, se han mostrado agradecidos por el apoyo recibido en este momento difícil.

“Le hemos ofrecido al padre participar en las embarcaciones para que vea el tramo donde cayó el niño hasta la playa de Manresa, pero prefirió no abordarla. Aun así, está pendiente de cada paso”, añadió.

A una semana de la desaparición, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar la búsqueda “mientras las condiciones lo permitan”.