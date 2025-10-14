El Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís declaró en rebeldía a Óscar Ventura Santana y Moisés Augusto Francisco Astacio, alias Bumpy Catanga, acusados de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos.

Mediante un comunicado, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos explicó que los imputados forman parte de la organización dirigida por Yunior Santos Restrepo, condenado a 12 años de prisión, así como por Walky Cuevas Charles junto a Pamela Violeta Astacio y Aníbal Florentino Rondón, estos tres últimos procesados con diferentes medidas de coerción.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera aseguró que la decisión “es un paso firme contra estructuras criminales que incursionan en el narcotráfico y el lavado de activos”.

Los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, a cargo de la investigación, destacaron que las pruebas confirman la vinculación financiera y logística de los acusados, por lo que insistirán en garantizar su comparecencia ante la justicia.

Los fiscales Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora integraron el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia presidida por la jueza de la instrucción Andrea Corcino.

Sobre el caso

El expediente señala que el 21 de septiembre de 2023 fue arrestado el cabecilla de la red, Yunior Santos Restrepo, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público.

En ese operativo se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de su organización criminal.

Además de la condena de doce años de prisión dictada a Santos Restrepo, también fue condenada a 5 años de prisión su pareja sentimental, Yohan Altagracia Reyes Ruiz. También, se ordenó el decomiso de todos los bienes ilícitos, que incluyeron altas sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas de fuego, joyas y relojes de alto costo.

