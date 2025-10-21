Veinte personalidades del entretenimiento y las redes sociales de distintos países ya conviven en la segunda temporada de La casa de Alofoke, el reality show transmitido por YouTube que inició este lunes.

Los concursantes permanecerán aislados durante 38 días, compitiendo por un premio final de RD$ 4 millones y un vehículo Ferrari.

El proyecto, creado y producido por el empresario Santiago Matías (Alofoke), reúne a 20 figuras de República Dominicana, Venezuela, Colombia, Cuba, Panamá y Puerto Rico en una misma residencia, el doble de la temporada anterior.

Entre los participantes dominicanos destacan el comediante Carlos Montesquieu y el humorista Juan Carlos Pichardo Jr., conocido por sus imitaciones de figuras públicas.

Se suman también el reconocido artista urbano Shadow Blow, la cantante de dembow La Perversa y el influencer Young Swagon, quien fue destacado por Forbes Colombia como un Top Creator latinoamericano.

La representación internacional incluye a la vedete venezolana Diosa Canales, la modelo panameña de talla grande Gracie Bon y el influencer cubano Randy Álvarez, conocido como Pollito Tropical.

También participan la cantante colombiana Valka y la influencer y actriz venezolana Daniela Barranco, hija de la actriz Rosamaría Ponceleón.

El listado lo completan el expelotero de Grandes Ligas Luis Polonia, la presentadora Dianabel Gómez, el estilista Luis Santana y los creadores de contenido Mami Nola, Melina Rodríguez, Andy de la Cruz (La Fruta) y JD con su Flow.

Desde Puerto Rico, se unen los influencers Jlexis y Michael Flores, mientras que Julissa Gutiérrez (Magaly), hermana de la ganadora de la primera edición Darileidy Concepción (Crusita), completa el grupo de concursantes.

