El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional continúa la audiencia preliminar seguida a los directivos de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez, señalados por el Ministerio Público de presunta asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos.

El pasado viernes, la magistrada Yanibet Rivas escuchó la lectura de la acusación presentada por el órgano persecutor, mientras que en la jornada de hoy se prevé la exposición de los alegatos de defensa de los imputados.

De acuerdo con el expediente, las investigaciones incluyeron allanamientos en las residencias de los acusados, ubicadas en el Distrito Nacional y en la provincia María Trinidad Sánchez, así como en las oficinas de la Fedopem, localizadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El Ministerio Público sostuvo que durante las pesquisas, que se extendieron por varios meses, se recolectaron múltiples evidencias vinculadas al caso, entre ellas cientos de documentos incautados en los allanamientos, los cuales sirven de soporte a la acusación presentada.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más