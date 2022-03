Cónsul honoraria de Ucrania recibió acreditación, abogado reitera fue excluida del plan de asistencia

Ilona Oleksandrivha, tiene documentación que la acreditan como la cónsul honoraria de Ucrania en la República Dominicana, aseguró su asesor legal, Carlos Manuel Mesa, en un comunicado enviado a este medio y una fotografía de un carnet de identificación consular del Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del pasado 28 de enero de 2022 y con expiración en el 2024.

El envío de la documentación fue remitida a ACENTO luego de que parte de los asesores legales de la cónsul dieran a conocer que Oleksandrivha no fue incluida en el proceso de ayuda humanitaria a favor de los turistas ucranianos que realiza el gobierno.

Una publicación hecha por este medio cita al viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Jatzel Román, quien explicó que el gobierno dominicano mantiene comunicación con la Embajada de Ucrania en La Habana, Cuba, concurrente en República Dominicana y la cual envió una solicitud formal de asistencia mediante una nota diplomática. Sin embargo, en dicha solicitud no se menciona el nombre de la cónsul honoraria ni la autoriza para ser parte de la ayuda para la estancia de los turistas ucranianos.

De acuerdo a las fotografías enviadas a este medio por el abogado, la acreditación fue entregada este 11 de marzo por la División de Misiones y Acreditaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 3:37 de la tarde.

Ante la interrogante al abogado del por qué la acreditación tiene fecha reciente y no desde hace cinco años como afirmó que la cónsul honoraria tiene desarrollando esa función en el país, Mesa dijo que “ella era la cónsul designada pero que hasta que Cancillería no le diera la acreditación ella no era la cónsul, ella era la cónsul designada; entonces cancillería la dio la acreditación en enero de manera formal”.

Un cónsul honorario es un persona que no suele tener la nacionalidad del país por cuenta del que actúa, sino la del de residencia o la de un tercer Estado, que no es funcionario de carrera y que solo es competente para ejercer un número limitado y secundario de las funciones consulares. Su función principal son los temas humanitarios, por ejemplo: la orientación y asistencia a nacionales del país que representa que tengan problemas con la justicia o que hayan sido sometidos o en el caso de fallecimiento, ayudar al contacto con autoridades locales. También pueden promover temas culturales. Generalmente son personas conocidas en sus comunidades.

La denuncia de Adotratur

ACENTO, a raíz de la denuncia de la Asociación Dominicana de Transporte Turístico (Adotratur) de que la cónsul honoraria estaba “obstaculizando” el traslado de los ucranianos hacia Puerto Plata, realizó llamadas a la señora Ilona Oleksandrivha para obtener su versión previo a la publicación del reportaje. Dichos llamados no fueron contestados ni devueltos a los periodistas ni a la Redacción.

La denuncia fue compartida por el gremio a otros medios de comunicación mediante nota de prensa.

En todo el proceso de investigación, ante la denuncia, ACENTO contactó al Ministerio de Turismo, Cancillería de República Dominicana, Asonahores y Adotratur. También recibió a los abogados de la cónsul honorariaAníbal Félix y Carlos Mesa, quienes negaron las denunciasentorno a Oleksandrivha. Esta entrevista fue publicada.

A pesar de que la Cancillería dio a conocer que solo han tenido comunicación con la Embajada de Ucrania en Cuba, dado que la señora Ilona Oleksandrivha no es cónsul general, los abogados reiteran que “el Presidente Luis Abinader reconoció esa cualidad humanitaria de ella (la cónsul) y por eso fue enfático y reiterativo en ordenar que fuera tomada en cuenta en la solución al problema de los ucranianos varados en el país".

Sobre el porqué no fue incluida en el plan, aseguraron que "esta orden fue prácticamente ignorada por los funcionarios designados por el presidente Abinader, en cuanto a darle participación activa a la cónsul honoraria de Ucrania”.

El abogado Mesa, en un comunicado, sostiene que se le ha acusado a la cónsul honoraria de “impostora y usurparadora de funciones”, afirmaciones que no están contenidas en las publicaciones anteriores.

También califica de "acusación injuriosa e infundada" el dato dado a ACENTO de fuente extraoficial, la cual empleó el término "campo de concentración" en conversación con el medio y que se citó de manera íntegra. El jurista indica que dicha afirmación "no busca otra cosa que dañar la buena imagen y la honorabilidad de la Cónsul Honoraria". De igual forma, agrega que dicha declaración sostiene que “ el Gobierno de la República Dominicana es un Genocida, al igual como lo hizo Adolf Hitler durante la 2da. Guerra Mundial durante el “Holocausto Nazzi”.

ACENTO le otorgó el derecho a réplica a la cónsul honoraria, pero no ha accedido a dar la entrevista.

