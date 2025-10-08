El magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, propuso medidas para aumentar la transparencia en las evaluaciones de aspirantes a jueces de las altas cortes.

Vargas recomendó que el Consejo Nacional de la Magistratura prepare previamente las preguntas técnico-jurídicas y las introduzca en un recipiente, para luego extraerlas al azar frente al público durante las interpelaciones.

El objetivo, explicó, es evitar que candidatos con respuestas memorizadas luzcan como expertos, en detrimento de quienes carecen de la habilidad de anticipar las preguntas.

Según Vargas, el primer criterio de evaluación debe ser la ética, porque ignorarla representa un riesgo para la justicia y la convivencia social.

El magistrado destacó que medidas como estas podrían garantizar imparcialidad y equidad en los procesos de selección de jueces de las altas cortes.

