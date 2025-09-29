El Ministerio Público informó este lunes que realizó incautaciones millonarias relacionadas con el imputado Isidoro Rotestan Clase y sus testaferros en el cierre de las investigaciones contra la red internacional de narcotráfico enfrentada con la Operación Búfalo NK.

El órgano persecutor explicó que sus equipos de investigación realizaron incautaciones de 6 autobuses, con valor aproximado de 24 millones de pesos; 4 embarcaciones y 7 inmuebles valorados en unos 60 millones de pesos.

Previamente, al imputado se le habían incautado propiedades como una en Puerto Plata, vehículos de lujo, dinero en efectivo, un centro de bebida y car wash, un penthouse en Bella Vista y un apartamento en otro sector del Distrito Nacional.

El Ministerio Público recordó que fueron condenados por esta operación José Antonio Toribio, Juan Bolívar Hernández, Robert Nicolás Acosta Adames, Severiano Núñez Pichardo y Maritza Flete Santana, por tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.

La Operación Búfalo NK fue desplegada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.

Esta red criminal operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala con el fin de obtener millonarios beneficios ilícitos.

Los allanamientos se ejecutaron en Puerto Plata, Nagua, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana y el Distrito Nacional.