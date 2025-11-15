Un tribunal del Distrito Judicial de La Vega condenó a 20 años de prisión a un hombre por violar sexualmente a una menor de edad en el año 2018, informó este sábado el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, Ramón Leonardo Fernández Peña, conocido como ’Leo', fue hallado culpable de violar sexualmente en diferentes ocasiones a la víctima, hoy adolescente de 13 años de edad, desde que ella tenía siete años, además de agredirla físicamente.

El condenado cometió los hechos en su casa y en otros lugares tras invitarla a salir de compras y a establecimientos de venta de productos comestibles.

Fernández Peña cometía la violación después de amenazar a la víctima, tras advertirle que la mataría a ella y a su familia si contaba lo ocurrido.

Después de que los familiares de la víctima presentaran la denuncia, el caso fue investigado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó los hechos tras evaluar a la menor de edad.

Las juezas Carmen Miledys Sánchez, Lucrecia Rodríguez y Julissa Candelario, del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, condenaron a Fernández Peña a cumplir la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Vega, así como al pago de una multa de 200,000 pesos al Estado dominicano y un millón de pesos a la víctima.