El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre que mató de un disparo a su compañera sentimental, en el sector Los Solares del Café de Herrera, el 7 de julio del 2024.

Se trata de José Rafael Coste Solano, quien fue condenado bajo los cargos de homicidio voluntario, porte y tenencia de arma fuego, conducta tipificada en los artículos 295 y 304, párrafo II, y 309 del Código Penal dominicano, así como en los artículos 3, 8, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La acusación fundamentada en la investigación de la fiscal Marianny Camillo estuvo sustentada con pruebas periciales, documentales y testimoniales, las cuales fueron acogidas por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste.

Coste Solano le disparó a la víctima, Arleny Sánchez López, cuando se encontraban en la residencia en la que ambos compartían como pareja, luego de que iniciaran una discusión, indicaron los fiscales litigantes Vilma Méndez y Joel Pinales.

Vecinos que presenciaron los hechos mediante su testimonio narraron ante el Tribunal que el acusado tras herir de bala a la joven de 19 años salió de la vivienda con su cuerpo en estado agónico y lo dejó tirado en el pavimento. De inmediato, emprendió la huida y vociferó que llamaran al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

La mujer falleció minutos después a causa del disparo que recibió en el hombro izquierdo.

Por disposición de las juezas Josefina Ubiera Guerrero, Nelcy Ortega y Sandra Josefina Cruz, el procesado deberá cumplir la sentencia condenatoria en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.

