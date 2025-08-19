Un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 10 años de prisión al pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega, por agredir sexualmente a varias niñas y adolescentes en el municipio Los Alcarrizos.

Castillo Ortega, quien cometió agresión sexual en perjuicio de seis niñas y adolescentes, utilizó como fachada su figura como religiosa para cometer los hechos en perjuicio de las víctimas que se congregaban en la iglesia en la que predicaba.

El tribunal lo condenó, además, al pago de una multa de cien mil pesos a favor del Estado dominicano, así como al pago de una indemnización de un millón de pesos a favor de las víctimas.

Los magistrados Julio de los Santos Morla, Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco, del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, luego de acoger el pedimento de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, confirmaron que el justiciable continúa cumpliendo prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

Los fiscales Sugely Valdez, Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario, en representación del Ministerio Público, presentaron durante la audiencia las pruebas que demostraron la culpabilidad del ahora condenado.

Dos de las víctimas son menores de edad y cuatro actualmente son adultos, dos de ellas cumplieron la mayoría de edad durante el proceso. Una de las víctimas adultas denunció que fue agredida cuando apenas tenía siete años de edad.

El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal de investigación Olivia Sosa, señala que el encartado aprovechaba escenarios de vulnerabilidad para acosar, agredir e intimidar a las víctimas con manoseos en sus partes íntimas.

El procesado también agredía sexualmente a las niñas que visitaban su casa cuando iban a jugar con sus hijas, a quienes les mostraban sus genitales, les colocaba películas pornográficas y les hacía insinuaciones indecorosas.

El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330, 333 y 309-1 del Código Penal dominicano y 12, 18 y 396, literales B y C, de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

