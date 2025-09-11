Un tribunal de primera instancia condenó a 10 años de prisión a Omayra Antonia Lugo Cruz, culpable de agredir sexualmente a una niña de cuatro años, hija de su hermana, en un hecho ocurrido en el sector Las Flores de Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

La hermana de la procesada y madre de la víctima se suicidó junto a la niña luego de que se diera a conocer el caso.

Videos y grabaciones de audio e imágenes

Dentro de las pruebas aportadas, el Ministerio Público logró incorporar el testimonio de la niña víctima grabado en cámara Gesell previo a su fallecimiento.

De acuerdo con la acusación, a raíz de la denuncia interpuesta contra Lugo Cruz por los hechos acontecidos en perjuicio de la niña, su madre empezó a recibir presión por parte de familiares para que desistiera judicialmente.

La presión fue tal que el 13 de agosto del año 2024 la mujer se lanzó con su hija de 4 años de edad desde el cuarto piso del edificio donde residían, hecho que provocó la muerte de ambas.

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, tomó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público que le otorgó al caso la calificación de violación al Código Penal dominicano y del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El órgano acusador, representado por los fiscales litigantes, Eduardo Velásquez, Carlenny Camilo y Cinthia Bonetti, demostró los hechos mediante pruebas materiales contenidas en varios celulares y una memoria USB que la procesada usaba para realizar videollamadas y grabar videos, de donde se sustrajo imágenes y audios de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos, en perjuicio de la infante.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que la procesada cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

