El comandante del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, recorrió las provincias Elías Piña y San Juan de la Maguana, en el marco de las labores de supervisión orientadas a garantizar la seguridad y el control en la frontera entre República Dominicana y Haití.

Durante la visita, el alto funcionario mantuvo el viernes encuentros con autoridades provinciales y municipales, en los cuales se abordaron asuntos vinculados al ordenamiento de las actividades comerciales y la seguridad en la zona, informó la institución militar.

En la provincia de Elías Piña, se llevó a cabo una reunión con las autoridades provinciales, presidida por la gobernadora, Migdalys de los Santos.

Participaron también los alcaldes de los distritos municipales de Comendador, Liriano Morillo; de Bánica, Giselle Santana; de Macasías, Eduardo Valdéz; y de Pedro Santana, Starling Contreras, así como representantes de otras instituciones y miembros del sector comercial de la provincia.

Durante la reunión, discutieron la regulación de actividades comerciales en la zona según la ley y los protocolos para la seguridad fronteriza, indica la nota.

El mayor general Camino Pérez se trasladó posteriormente a San Juan de la Maguana, donde encabezó la reinauguración y remodelación de distintas áreas de la Tercera Brigada de Infantería, ubicada en la Fortaleza General José María Cabral. Estas obras fueron realizadas por el comandante de dicha unidad.

Dentro de las áreas construidas figuran el pabellón femenino y el pabellón para miembros del personal de inteligencia (S-2), la oficina del inspector de armas y el armero. También fueron remozados el helipuerto y el jardín frontal.

En esta actividad estuvieron presentes la gobernadora de San Juan de la Maguana, Ana María Castillo Mateo; el director regional de la Policía, general Frank de los Santos Encarnación; el comandante de la Tercera Brigada, coronel Domingo Cruz Sosa; así como otros invitados destacados.