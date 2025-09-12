El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, informó este viernes que ha retirado cualquier documento o manifestación que avale el permiso laboral otorgado al abogado Donni Santana por el juez de Ejecución de la Pena del Tribunal de Baní.

La decisión se produce en medio de los cuestionamientos y críticas públicas que ha enfrentado la entidad gremial durante esta semana, tras la divulgación de informaciones sobre el beneficio penitenciario.

Potentini anunció que el próximo lunes será convocada de emergencia la Junta Directiva Nacional del CARD para designar una comisión especial encargada de investigar a fondo las circunstancias en que se produjo el proceso.

El presidente del gremio recordó que, al inicio de la semana, el Colegio había planteado la posibilidad de colaborar en programas de capacitación a internos del sistema penitenciario, particularmente en materia de leyes procesales.

No obstante, aclaró que el contrato que circula en los medios difiere sustancialmente de ese propósito educativo, lo que motivó la decisión de revisar el expediente completo.

Asimismo, explicó que uno de los directivos del CARD figura como garante y supervisor de Santana en la sentencia relacionada con su caso.

Potentini indicó que sostuvo una reunión con ese directivo, donde coincidieron en la importancia de trabajar con los reclusos, información que ya había sido difundida en una nota de prensa y un video en días recientes.

