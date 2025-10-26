COE reduce nivel de alerta: 4 provincias en alerta roja, 13 amarillo y 13 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) baja la alerta de roja a amarilla para el Gran Santo Domingo (incluido el Distrito Nacional), Monte Plata, Samaná, La Altagracia, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Montecristi (12 provincias).

En alerta verde están ahora Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Samaná, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Hato Mayor, El Seybo, La Romana y San Pedro de Macorís (13 provincias).

En alerta roja están este domingo: Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales (4 provincias).

Hoy domingo el clima sigue nuboso y con una que otra lluvia leve en Baní (municipio cabecera de Peravia), pero con unos niveles de humedad y saturación del suelo, graves.

Aunque Melissa se va alejando, continúan los efectos residuales, y ahora es un poderoso huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 220 km/p, que va rumbo a la isla de Jamaica, en el círculo de las Antillas Mayores.

Patricia Báez Martínez Periodista Patricia Báez Martínez es periodista profesional, escritora y activista ecológica. Ver más