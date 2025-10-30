COE mantiene una provincia en alerta roja, 12 en amarilla y 11 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene una provincia en alerta roja, 12 en amarilla y 10 y al Distrito Nacional en verde, debido a que el huracán Melissa, se ubica aproximadamente a unos 345 km al noreste del centro de las Bahamas, moviéndose hacia el nor/noreste a 33 km/h.

La provincia en alerta roja es San José de Ocoa. Mientras que, en alerta amarilla están Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Cristóbal, Independencia, Peravia, Monte Plata, San Juan, Montecristi, Bahoruco y Barahona.

En alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Santiago Rodríguez y Distrito Nacional.

El organismo indicó que el fenómeno atmosférico posee vientos máximos sostenidos de 165 km/h con ráfagas superiores por lo que se prevén chubascos dispersos, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, hacia la costa caribeña y el sureste, producto del transporte de campos nubosos asociado a la vaguada.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

De igual forma, a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa caribeña exhortó mantenerse en puerto, indicando que estas medidas podrían ser revisadas mañana.

Del mismo modo, al suroeste de la costa caribeña, recomendó a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

