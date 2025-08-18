El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene ocho provincias en alerta amarilla y una y al Distrito Nacional en verde, debido a que el huracán Erin, se mantiene como categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos estimados en 220 km/h.

Las provincias en alerta amarilla son La Altagracia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Montecristi, El Seibo, Samaná, Espaillat y Puerto Plata. Mientras que, en alerta verde están Santo Domingo y Distrito Nacional.

En ese orden, el COE manifestó que actualmente el huracán Erin se ubica a unos 180 km al norte de la isla Gran Turca y aproximadamente a 380 km al norte de Puerto Plata y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación cercana a 17 km/h.

De igual forma, indicó que, para la tarde y primeras horas de la noche, Republica Dominicana continuará bajo los efectos indirectos del huracán Erin, con oleaje peligroso en ambas costas del litoral Atlántico y caribeño, así como aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, todas las embarcaciones deben permanecer en puerto debido a viento, oleaje anormal y visibilidad reducida, debido a los efectos indirecto del huracán Erin desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Monte Cristi, así como desde Isla Saona hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

En cuanto a la costa caribeña, exhortó a los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto, debido a las frecuentes ráfagas de vientos y oleaje peligroso. Estas condiciones meteorológicas se deben a los efectos indirectos del huracán Erin que aún inciden sobre el país.

El COE prohibió el uso de playas y los deportes acuáticos en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Monte Cristi, así como el acercamiento de la población a la costa a observar el fuerte oleaje, debido al peligro que implica esta acción.

