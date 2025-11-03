El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el área de pronóstico continuará con poco contenido de humedad, producto de una ligera capa de partículas de polvo sahariano y sin precipitaciones especialmente durante la mañana.

Las provincias en alerta verde son Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, Barahona, Peravia, La Romana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San José de Ocoa.

El COE indicó que al final de la tarde y la noche se prevé ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales y aisladas tronadas.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

