El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que ha elevado a alerta amarilla a nueve provincias y al Distrito Nacional por la expectativa de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, según su segundo boletín del 25 de septiembre de 2025, además de otras ocho en alerta verde.

Las provincias bajo alerta incluyen Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, María Trinidad Sánchez y Barahona.

Para la tarde y la noche se pronostican aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían extenderse hacia Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña e Independencia.

El COE advirtió que a partir de esta tarde el oleaje se deteriorará en la zona costera del Atlántico, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), por fuertes vientos asociados al sistema.

El organismo recomendó mantenerse en comunicación con los organismos de protección civil, seguir sus orientaciones, evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, no usar balnearios en provincias bajo alerta y que los residentes en zonas vulnerables estén atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

En virtud del artículo 2, capítulo 1 de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE amplió el nivel de alerta para prevenir crecidas de ríos, arroyos y cañadas y otras afectaciones a la población.

Para reportes y consultas el COE habilitó los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y el código 462 de la OGTIC, además de su página web oficial.

La Alerta Amarilla se declara cuando la tendencia del evento implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas; la Alerta Verde se emite cuando las expectativas permiten prever la ocurrencia de un fenómeno peligroso para la población.

