El COE colocó en alerta verde a todas las provincias de la costa atlántica por el huracán Erin, categoría 5, cuyo centro estará a 400 kilómetros del extremo noreste del país el domingo.

Las provincias en alerta verde son La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Se suman a la alerta verde también las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Toda la franja costera desde Altagracia hasta Montecristi está en Alerta Amarilla ante el fuerte oleaje pronosticado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El director del COE, general en retiro Juan Manuel Méndez, pidió a la población iniciar medidas de prevención y practicar la autoevacuación sin esperar asistencia de autoridades.

Las autoridades recomiendan mantener comunicación constante con el COE durante el fin de semana a través del número 809-472-0909.

Las lluvias asociadas al huracán comenzarán la tarde del sábado y se intensificarán el domingo frente a la costa atlántica cuando el centro del huracán se acerque al norte del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más