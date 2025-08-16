El COE colocó en alerta verde a todas las provincias de la costa atlántica por el huracán Erin, categoría 5, cuyo centro estará a 400 kilómetros del extremo noreste del país el domingo.
Las provincias en alerta verde son La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.
Se suman a la alerta verde también las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Toda la franja costera desde Altagracia hasta Montecristi está en Alerta Amarilla ante el fuerte oleaje pronosticado.
El director del COE, general en retiro Juan Manuel Méndez, pidió a la población iniciar medidas de prevención y practicar la autoevacuación sin esperar asistencia de autoridades.
Las autoridades recomiendan mantener comunicación constante con el COE durante el fin de semana a través del número 809-472-0909.
Las lluvias asociadas al huracán comenzarán la tarde del sábado y se intensificarán el domingo frente a la costa atlántica cuando el centro del huracán se acerque al norte del país.
