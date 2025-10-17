Activistas sociales que integran la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao anunciaron que, tras el incumplimiento de las autoridades a una lista de demandas presentadas hace un mes, han pautado un paro de labores en las 14 provincias de la región norte.

El llamado a protesta ha sido convocado para el lunes 27 de octubre de 2025, por un plazo de 48 horas, según plantearon los voceros de las organizaciones, quienes advirtieron que no cejarán en lo programado, porque, a su juicio, la política económica del Gobierno es errónea y golpea a todos los sectores, especialmente a los de menos recursos.

En el paro del 27 de octubre, los grupos reclamarán el cese de los apagones, rebajas en la facturación eléctrica, acciones contundentes frente a las violaciones al medio ambiente en la República Dominicana, así como la detención de las concesiones a empresas mineras multinacionales.

Osvaldo Brito, del Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP) y vocero de la Coalición Social del Cibao, afirmó que el paro se justifica porque, en el actual gobierno, se ha profundizado la crisis que afecta a los sectores productivos locales y a la economía doméstica, es decir, a los hogares.

En sus declaraciones, Osvaldo Brito y otros activistas sociales sumaron las quejas por el desempleo, los altos precios de los alimentos y los servicios de salud, educación y seguridad, que, según los convocantes, se han deteriorado en los últimos años.

Máximo Laureano