El Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González fue multado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) con RD$2,189,154.8 por negar atención médica en situación de emergencia a los afiliados Franklin Rodríguez, exsenador por San Cristóbal, y a su asistente Luis Graveley.

Estos llegaron heridos al centro de salud tras sobrevivir al desplome del techo de la discoteca Jet Set, la madrugada del 8 de abril donde murieron más de 230 personas.

La citada sanción está contenida en una resolución de la Sisalril, luego de que Rodríguez y Graveley presentaran denuncias por separado ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

Alegaron que no les fue brindada la asistencia médica requerida al momento de acudir en condiciones críticas al referido centro de salud.

El exsenador Rodríguez dijo en su cuenta de Instagram que ojalá "esta decisión y las que vienen", permitan que ese centro médico, "que es muy recurrente en denegar atención en emergencias, tome conciencia para que no ocurra jamás a ningún ciudadano, y que ninguna otra clínica lo haga".

En ese sentido, el exlegislador por la Fuerza del Pueblo apeló a que hayan clínicas "no negocios".

Manifestó su agradecimiento a la DIDA y a su director, el exdiputado Elías Báez y su equipo por asumir "con mucha responsabilidad y entereza" su rol de defensa al afiliado.

"Por igual a la Sisalrilrd y a su superintendente, Ceara Hatton, "que siempre me mantuvieron informado" del proceso.

