Clínica deberá indemnizar con RD$2,1 millones a exsenador herido en Jet Set

Estos llegaron heridos al centro de salud tras sobrevivir al desplome del techo de la discoteca Jet Set, la madrugada del 8 de abril donde murieron más de 230 personas.

La citada sanción está contenida en una resolución de la Sisalril, luego de que Rodríguez y Graveley presentaran denuncias por separado ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

Alegaron que no les fue brindada la asistencia médica requerida al momento de acudir en condiciones críticas al referido centro de salud.

"Ahora me toca a mí"

El exsenador Rodríguez dijo en su cuenta de Instagram que ojalá "esta decisión y las que vienen", permitan que ese centro médico, "que es muy recurrente en denegar atención en emergencias, tome conciencia para que no ocurra jamás a ningún ciudadano, y que ninguna otra clínica lo haga".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, el exlegislador por la Fuerza del Pueblo apeló a que hayan clínicas "no negocios".

Manifestó su agradecimiento a la DIDA y a su director, el exdiputado Elías Báez y su equipo por asumir "con mucha responsabilidad y entereza" su rol de defensa al afiliado.

"Por igual a la Sisalrilrd y a su superintendente, Ceara Hatton, "que siempre me mantuvieron informado" del proceso.