La Cámara General de Comercio de Fujian en República Dominicana realizó una donación de kits de ayuda alimentaria valorados en RD$ 2,158,000 para familias de la provincia Santo Domingo afectadas por la tormenta Melissa.

La entrega formó parte de un operativo humanitario coordinado con la Oficina Senatorial de Santo Domingo, que distribuyó los insumos en comunidades como La Caleta, La Ureña, Nuevo Amanecer, Los Frailes, Brisas del Este, Villa Liberación y Las Lilas.

Los recursos fueron canalizados a través de un programa de apoyo social desarrollado en conjunto entre representantes del empresariado chino y autoridades locales.

Durante la jornada, el vicepresidente de la Cámara, Mars Wang, destacó la disposición del sector privado chino de colaborar con el bienestar de la población dominicana y fortalecer la cooperación bilateral.

En la actividad participaron Zheng Shanfeng (presidente), Mars Wang y Lin Yu (vicepresidentes), Weng Didi (secretario general) y Rosa NG Báez, presidenta de la Fundación Flor Para Todos.

