Las centrales sindicales Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), encabezadas por Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Rafael (Pepe) Abreu, rechazaron las pretensiones de algunos legisladores de modificar el régimen de cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo.

Los líderes sindicales recordaron que el proceso de concertación tripartita concluyó con un consenso que fue remitido por el presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional sin tocar la cesantía. Advirtieron que los congresistas que ahora plantean cambios “hacen un flaco servicio a sus partidos políticos y al clima de paz social que vive el país, al intentar favorecer únicamente al sector empresarial”.

Las centrales subrayaron que su aporte ha sido clave para la estabilidad democrática, política y social de la República Dominicana, lo que ha permitido el desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera y la organización de importantes eventos internacionales, como la vigésima Conferencia Regional Americana de la OIT, a celebrarse en octubre en el país.

Advirtieron que modificar la cesantía sería una violación a la Constitución, que en su artículo 110 prohíbe alterar derechos adquiridos, y al artículo 62, que reconoce el trabajo como un derecho fundamental bajo la protección del Estado. Asimismo, recordaron que el capítulo 16 del DR-CAFTA protege el respeto de los derechos laborales en la región.

Los dirigentes sindicales alertaron que algunos legisladores subestiman el compromiso del movimiento sindical con el diálogo social, pero advirtieron que, de insistirse en violentar los derechos de los trabajadores, el país podría regresar a escenarios de conflictividad social y huelgas del pasado.

Como primera medida, las centrales anunciaron un plan de movilización nacional que iniciará con una vigilia frente al Congreso Nacional el próximo miércoles 10 de septiembre a las 3:00 de la tarde.

Los líderes sindicales reiteraron que la cesantía laboral es un derecho económico protegido por la Constitución y por convenios internacionales, por lo que no permitirán que se vulneren conquistas históricas de los trabajadores dominicanos.

