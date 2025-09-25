Cecomsa Corporativo, en alianza con Dell Technologies y NVIDIA, realizó en Santo Domingo el AI Tech Day, una jornada que reunió a líderes del gobierno y del sector financiero para promover la transformación digital mediante inteligencia artificial.
El encuentro de dos días presentó la plataforma Dell AI Factory, que integra potencia de cómputo, almacenamiento avanzado y servicios profesionales para acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial.
La agenda puso foco en la digitalización del sector público, con casos aplicados de ciudades inteligentes, visión computacional y modelos digitales orientados a optimizar servicios a la ciudadanía.
También se exploró la innovación financiera mediante sistemas predictivos, mejoras en la seguridad y herramientas que transforman la experiencia de las personas usuarias.
Entre los temas tratados estuvieron la infraestructura para inteligencia artificial, la gestión estratégica de datos y las consideraciones de seguridad y escalabilidad en proyectos.
Especialistas internacionales como Kurt Yáñez (Dell Technologies), Alex Pazos (NVIDIA) y Guilherme Fuhrken (NVIDIA) compartieron experiencias y tendencias aplicables al contexto dominicano.
Román Rosario, director corporativo de Cecomsa, señaló que la compañía busca acercar tecnología de vanguardia a clientes y aliados para impulsar el crecimiento de sectores estratégicos como gobierno y finanzas.
El AI Tech Day se consolidó como referencia para la innovación tecnológica en la República Dominicana y posicionó a Cecomsa como socio clave en la adopción de soluciones digitales avanzadas.
