Cecomsa Corporativo, en alianza con Dell Technologies y NVIDIA, realizó en Santo Domingo el AI Tech Day, una jornada que reunió a líderes del gobierno y del sector financiero para promover la transformación digital mediante inteligencia artificial.

El encuentro de dos días presentó la plataforma Dell AI Factory, que integra potencia de cómputo, almacenamiento avanzado y servicios profesionales para acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial.

Román Rosario y Niurka Montero de Dell

La agenda puso foco en la digitalización del sector público, con casos aplicados de ciudades inteligentes, visión computacional y modelos digitales orientados a optimizar servicios a la ciudadanía.

También se exploró la innovación financiera mediante sistemas predictivos, mejoras en la seguridad y herramientas que transforman la experiencia de las personas usuarias.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre los temas tratados estuvieron la infraestructura para inteligencia artificial, la gestión estratégica de datos y las consideraciones de seguridad y escalabilidad en proyectos.

Guilherme Fuhrken (NVIDIA), Enrique Otero, Anllilyni Delgadillo, Jose Tous y Giovanny Sadhalá

Especialistas internacionales como Kurt Yáñez (Dell Technologies), Alex Pazos (NVIDIA) y Guilherme Fuhrken (NVIDIA) compartieron experiencias y tendencias aplicables al contexto dominicano.

Román Rosario, director corporativo de Cecomsa, señaló que la compañía busca acercar tecnología de vanguardia a clientes y aliados para impulsar el crecimiento de sectores estratégicos como gobierno y finanzas.

El AI Tech Day se consolidó como referencia para la innovación tecnológica en la República Dominicana y posicionó a Cecomsa como socio clave en la adopción de soluciones digitales avanzadas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más