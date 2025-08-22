El Ministerio Público explicó que los bienes bajo custodia de la Procuraduría General de la República han generado ingresos de RD$ 31,294,100.00 por concepto de alquileres y RD$ 55,288,231.83 por proyectos agrícolas, montos que son solicitados en decomiso a favor del Estado dominicano, afectado por el entramado de corrupción desmantelado con las operaciones Coral.

El órgano acusador culminó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y demás implicados en la red que habría defraudado al Estado con más de RD$ 4,500 millones.

Durante la exposición, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecución detallaron la incorporación de 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, así como 184 pruebas procesales. A esto se sumaron 104 pruebas materiales, entre ellas armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, vehículos, inmuebles y valores incautados.

Las operaciones realizadas en 2021 permitieron identificar 214 inmuebles distribuidos en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, San José de Ocoa, La Vega, Monte Plata y San Pedro de Macorís, además de 86 vehículos de lujo, de carga y agropecuarios, junto con RD$28 millones y US$55 mil en efectivo.

Concluida la etapa de presentación de pruebas del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso un receso hasta el 26 de agosto de 2025, cuando será el turno de los querellantes.

Posteriormente, se escucharán los alegatos de las defensas de los imputados.

La acusación ubica al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que además habría desviado fondos de inteligencia del Cusep y el Cestur.

Entre los procesados figuran también la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán y varios oficiales militares y policiales.

