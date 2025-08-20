Unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e Inspectores de Migración (DGM), apoyados por la Policía de Panamá, la Interpol y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), arrestaron a un panameño vinculado una estructura criminal en ese país, dedicada a los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Mediante un comunicado, la DNCD explicó que, durante una labor de vigilancia y seguimiento, los equipos de la institución ejecutaron un operativo de búsqueda y captura en la calle Verbo de Dios esquina calle Estrella del Ote, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde arrestaron al panameño Eduardo Lionel Martínez Collins, alias Ameba.

El extranjero, quien se encontraba entre uno de los fugitivos más buscados en su país, era parte de una estructura criminal denominada Operación Jericó; y tenía en su contra una alerta de difusión Roja por parte de la Policía Internacional (Interpol), por los cargos de delitos contra la seguridad colectiva, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

Además, el panameño de 43 años también tiene una orden de captura internacional de la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá por homicidio y feminicidio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El fugitivo fue trasladado bajo medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas, por unidades tácticas de la DNCD, donde fue entregado a oficiales panameños que lo trasladaron en un vuelo comercial hacia su país, para responder las acusaciones que pesan en su contra.

Martinez Collins fue deportado a Panamá, dando cumplimiento a lo establecido en la ley No. 285-04, sobre Migración, en su artículo 15, donde establece que no serán admitidos en el territorio nacional extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más