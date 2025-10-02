Capturan a Daury la sustancia, integrante de la desmantelada red de Kiko la quema

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a Daury Santana, alias Daury la sustancia, presunto cabecilla de la desmantelada red de microtráfico que, encabezada en la provincia de San Cristóbal, el fallecido José Antonio Figueroa Bautista, alias Kiko La Quema.

En un comunicado, la DNCD explicó que los equipos operativos, bajo la coordinación de varios fiscales, realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle Cafetal, del sector Los Cocos, donde confiscaron 117 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso de 826 gramos (1.8 libras), 38 envolturas de un vegetal que aparenta ser marihuana, equivalente a 169 gramos (0.37 libras), una balanza, así como RD$ 91,100.00, entre otras evidencias.

Durante la intervención fue arrestado Daury la sustancia, quien según informes era buscado mediante órdenes judiciales, por tráfico de drogas, sicariato, homicidios, secuestros, tráfico de armas y otros delitos, será sometido a la justicia en las próximas horas.

El detenido era parte de la estructura criminal de Kiko La Quema y según la investigación operaba en Cambita Garabitos, sector Lúcida, la Guama, Arroyo María, La Toma, El Cacao, Mucha Agua y otros sectores de San Cristóbal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más