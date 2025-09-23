El canciller Roberto Álvarez hizo un llamado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para generar una respuesta rápida, integral y efectiva del Consejo de Seguridad de la ONU en Haití, con el objetivo de enfrentar la crisis haitiana, cuyos efectos repercuten en República Dominicana y ponen en peligro la estabilidad de la región.

Álvarez destacó en Nueva York este martes, según su oficina, que en ese espíritu, en junio pasado el presidente Luis Abinader tomó la iniciativa de dirigirse a los miembros del Consejo de Seguridad mediante cartas, subrayando la urgencia de una decisión sobre Haití, y a inicios de este mes lo hizo de nuevo con los presidentes de la República Popular China y la Federación Rusa.

Dijo que, para lograr la efectividad de una nueva misión en Haití, lo importante es que el mandato sea robusto y claro.

“Se requiere diversificar las contribuciones de cada nación, de acuerdo con sus capacidades nacionales, ya sea con recursos financieros, personal especializado, apoyo logístico, equipamiento o servicios técnicos apropiados", acotó.

Aseguró que República Dominicana, por su parte, continuará ofreciendo asistencia médica al personal de la MSS, como lo ha venido haciendo desde hace más de un año.

"Continuamos considerando indispensable fortalecer el comité de sanciones y el embargo de armas, cumpliendo con el mandato de la resolución 2653 (21 de octubre de 2022). En este sentido, hacemos un llamado a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en apoyo de esta resolución”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

