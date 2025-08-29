El calor extremo se mantendrá en la República Dominicana y se esperan aguaceros generalizados este fin de semana por la interacción de dos ondas tropicales y una vaguada, con riesgo de inundaciones repentinas.

El meteorólogo Jean Suriel informó en X que, pese a la cercanía de un frente frío a Bahamas, este no llegará al Caribe y las temperaturas seguirán elevadas al encontrarnos en el período más caluroso del año.

Desde esta tarde, la onda tropical 31 y una vaguada elevarán el potencial de lluvias fuertes en el norte, noreste, noroeste y la Cordillera Central, con posibilidad de descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizadas.

En el sur y el sureste se pronostican lluvias moderadas esta tarde y durante la noche.

Mañana sábado, los remanentes de la vaguada y la cercanía de la onda tropical 32 incrementarán los aguaceros en gran parte del país después del mediodía, y no se descartan inundaciones repentinas.

Para el domingo, la interacción entre la onda tropical y la vaguada mantendrá períodos lluviosos por la tarde, especialmente hacia el Cibao.

El lunes podrían registrarse lluvias moderadas en el norte, noroeste y la Cordillera Central por la incidencia de la vaguada y los vientos húmedos.

Se recomienda portar paraguas, evitar zonas bajas y permanecer atento a los avisos oficiales emitidos por las autoridades meteorológicas.

