La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que los sectores Urbanización Fernández, Ensanche Paraíso, Yolanda Morales, Ensanche Julieta, Los Prados y Los Praditos, empezaron a recibir el servicio de agua potable tras solucionar una avería en las inmediaciones del elevado de la avenida Winston Churchill esquina John F. Kennedy, del Distrito Nacional.

A través de un comunicado, la institución explicó que la corrección fue realizada en una tubería de 12 pulgadas de la línea de distribución, ubicada en la referida infraestructura que conecta ambas vías.

En ese orden precisó que, los trabajos consistieron en fabricar y colocar piezas de acero para desviar la línea, debido a que esta se encontraba incrustada en el hormigón de una de las pilas que sostiene el elevado.

“La tubería en PVC quedó originalmente ubicada debajo de la pila, por lo que se procedió a su desvío con el fin de evitar inconvenientes futuros”, indicó la entidad estatal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, puntualizó, que las brigadas técnicas laboraron de manera continua e ininterrumpida hasta completar la reparación, a fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

“El equipo técnico de la Dirección de Operaciones se mantuvo en el lugar hasta garantizar la solución definitiva, procurando siempre causar el menor impacto posible en la zona intervenida”, apuntó la Corporación.

De igual modo, señaló que la avería, localizada en un tramo de tubería que pasa por debajo de una de las pilas estructurales del elevado, representó un desafío técnico que complicó las labores de excavación y reparación.

Además, resaltó el desempeño del personal especializado para lograr el restablecimiento del servicio en toda la zona afectada.

La CAASD reiteró su compromiso de continuar mejorando la infraestructura hidráulica para garantizar un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad a toda la población del Gran Santo Domingo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más