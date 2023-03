Bolívar Ventura describe "extorsión" y búsqueda de dinero para las primarias del PLD en 2019

Las empresas del ingeniero Bolívar Antonio Ventura Rodríguez forman parte de las usadas para sustraer del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos a través de una supuesta red desmantelada con la operación Calamar.

De esta manera, el Ministerio Público acusa al ingeniero de asociación de malhechores, falsedad, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

A pesar de la acusación, en un interrogatorio realizado el 9 de diciembre del 2022, Ventura Rodríguez se justificó ante los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) diciéndoles que tenía muchos deudores y que hasta su vida estaba en peligro.

Adujo que, en su “desesperación” por conseguir los fondos que le debía el Estado a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que ascendían a unos 1,500 millones de pesos, y para poder pagar a sus deudores, decidió acceder a lo que era “prácticamente una extorsión”.

Indicó que sus empresas estaban en un “estado económico crítico”, debido a que el Estado no estaba realizando los pagos, lo que reducía su capacidad de pago y operación.

“Accedí a eso para que todos los deudores que tenía me dejaran tranquilo, magistrados yo no vivía, yo estaba acosado literalmente y debía a otras personas, yo no dormía…”, les dijo. Compartir

El ingeniero también describió la manera en que funcionaba todo el esquema para estafar al Estado encabezado, supuestamente, por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, entre otros más.

Ventura Rodríguez explicó a Wilson Camacho, titular de la PEPCA, y a Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, que en el 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue llevado hasta la oficina del entonces ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, en su oficina del Palacio Nacional, por Francisco Pagán.

“Para la reunión, entré al Palacio Nacional en el vehículo de Francisco Pagán, para yo no exponerme a la burocracia ordinaria de tener que entrar en el Palacio Nacional. Ese encuentro, que se realizó en el despacho de José Ramón Peralta, para que me sean saldadas todas las sumas debidas a octubre del año 2019, por los trabajos ejecutados por mis empresas ante la OISOE. En esa reunión el José Ramón Peralta no me manifestó condiciones plazos, tiempos, o dinero que yo debía entregar, pero sí me dijo que yo debía entregar dinero del que se me pagaría, pero que esos detalles me lo darían el ministro de Hacienda Donald Guerrero”, narró.

Según dijo, después se realizó la reunión con Donald Guerrero, en presencia de Pagán, y el primero le manifestó que le iba a colaborar con la ejecución del desembolso de pago respecto de las deudas que mantenía el Estado con sus empresas, pero que tenía que comprometerse con aportar a la campaña política interna de octubre del 2019.

Prosiguió diciendo que le manifestó a Guerrero que estaba dispuesto a aportar hasta la suma de doscientos millones de pesos.

Sin embargo, Guerrero le habría insistido para que ofreciera una cantidad mayor, hasta llegar al acuerdo que de Ventura Rodríguez aportaría quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos de pesos (RD$ 527, 694,838.00).

¿Cómo se hicieron los pagos?

En su declaración, Ventura Rodríguez afirmó que inicialmente, para hacer efectivo los cheques correspondientes a los primeros pagos, se auxilió del señor Anderson Acevedo, dueño y administrador del Agente de Cambio RM en la zona Este de Santo Domingo.

“E incluso hay un cheque que antes del libramiento, dimos un cheque que Acevedo nos hizo el favor de entregarnos el dinero, para luego cobrar el monto del cheque, luego que saliera el libramiento, debo precisar que me refiero a que a pesar de que existía el número de libramiento, no estaba el dinero en la cuenta, pero teníamos seguridad porque ya teníamos el número de libramiento”, señaló.

Precisó que Acevedo hizo dos entregas en efectivo, correspondiente al cheque No. 9401 de fecha 21 de agosto 2019, del Banco de Reservas por el monto de RD$ 25,000,000.00; el cheque No. 9414 de fecha 28 agosto de 2019, del Banco de Reservas, por el monto de otros RD$ 25,000, 000.00, y el cheque No. 9458 de fecha 20 de septiembre de 2019, del Banco de Reservas, por el monto de RDS$ 50,000, 000.00.

Dijo que los empleados de Acevedo llevaron el dinero hasta el sótano de la OISOE, y que una vez allí, el dinero pasó al vehículo de Francisco Pagán.

“Ese dinero estaba envuelto en un plástico de seguridad y luego en fundas negras selladas. Reitero que las entregas a Francisco Pagán fueron ejecutadas dos veces, una suma de cincuenta millones primero y luego cincuenta millones de pesos, para un total de cien millones de pesos (RD$ 100,000,000). Ese dinero era para que Francisco Pagán lo entregara a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta y así fue porque no recibí queja de Donald Guerrero que ese dinero no había llegado”, narró.

El interrogatorio termina con Ventura Rodríguez afirmando que no puede precisar a cuánto asciende de patrimonio actualmente, pero comprometiéndose a entregar un estado financiero a través de sus abogados.

La última pregunta hecha por el Ministerio Público en el interrogatorio es: ¿usted tiene algo más que agregar con relación al presente interrogatorio?

Ventura Rodríguez responde: “Que estoy en total disposición de presentarme cuando me digan que debo presentarme”