Una avería ocasionada por excavaciones vinculadas a los trabajos de construcción del Metro de Santo Domingo dejó sin el suministro de agua potable a 11 sectores de Santo Domingo Oeste, reportó este miércoles la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) a través de un comunicado.
Brigadas técnicas de la Dirección de Operaciones laboran en la corrección de la rotura de la línea de 30 pulgadas del sistema Valdesia–Isamana, localizada en la marginal de la Autopista Duarte, sector La Venta, para restablecer el suministro cuanto antes.
Entre los sectores con limitación del servicio figuran:
- La Venta
- Don Honorio
- El Condado
- Los Ángeles
- Peralejos
- Proyecto Cristal
- Barrio Independencia
- Km 14
- Los Hidalgos
- Colinas del Norte
- La Ciénaga (Km 14).
Luis Salcedo, asesor de operaciones de la CAASD, aseguró que las brigadas "trabajan de manera continua para garantizar un servicio estable y de calidad a los residentes afectados".
El funcionario pidió comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes y reiteró que la prioridad es restablecer el servicio lo antes posible.
En el comunicado, la CAASD exhortó a los residentes a tomar previsiones, recomendando almacenar agua y hacer un uso racional del recurso mientras se completan los trabajos de reparación.
Sin embargo, la entidad no detalló cómo ocurrió la avería en la tubería ni cuánto tardaría en corregirse.
El quiebre de la tubería dificultó la circulación de vehículos, por lo que los conductores debieron tomar rutas alternas para evitar la congestión.
