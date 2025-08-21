La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desarrollaron un operativo de retiro de cabezotes, furgones y colas de patanas dejados estacionados de manera indebida en autopistas, avenidas y calles de alto flujo de vehículos.

Las acciones se concentraron en la autopista de Las Américas, autopista 30 de Mayo, avenida George Washington, avenida Luperón, así como en las calles Manolo Tavárez Justo (La Caleta), Brisa del Caucedo y Nicolás Penson (Boca Chica), zonas que presentaban obstrucción vial por la presencia de estos vehículos pesados, dijo la Digesett en una nota.

"Este operativo interinstitucional responde al compromiso asumido por ambas entidades de prevenir accidentes, mejorar la movilidad y rescatar espacios públicos ocupados de forma irregular, contribuyendo a un tránsito más ordenado y seguro para conductores y peatones", indicó la entidad.

La Digesett y el Intrant aseguraron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones en diferentes puntos del país, en cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más