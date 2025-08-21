La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desarrollaron un operativo de retiro de cabezotes, furgones y colas de patanas dejados estacionados de manera indebida en autopistas, avenidas y calles de alto flujo de vehículos.
Las acciones se concentraron en la autopista de Las Américas, autopista 30 de Mayo, avenida George Washington, avenida Luperón, así como en las calles Manolo Tavárez Justo (La Caleta), Brisa del Caucedo y Nicolás Penson (Boca Chica), zonas que presentaban obstrucción vial por la presencia de estos vehículos pesados, dijo la Digesett en una nota.
"Este operativo interinstitucional responde al compromiso asumido por ambas entidades de prevenir accidentes, mejorar la movilidad y rescatar espacios públicos ocupados de forma irregular, contribuyendo a un tránsito más ordenado y seguro para conductores y peatones", indicó la entidad.
La Digesett y el Intrant aseguraron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones en diferentes puntos del país, en cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Compartir esta nota