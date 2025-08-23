La Dirección Regional de la Policía en Santo Domingo Norte mantiene el desarrollo de amplios operativos preventivos y focalizados en el sector Sabana Perdida, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos que atenten contra la tranquilidad de los residentes.

Durante estas acciones, realizadas en horarios de mañana, tarde y noche, la Fuerza de Tarea Conjunta arrestó a decenas de personas para fines de investigación y retuvo varias motocicletas que no contaban con la debida documentación.

Asimismo, fue detenido un hombre en flagrante delito al momento de sustraer electrodomésticos de una vivienda.

Las intervenciones conjuntas también han permitido frustrar hechos delictivos en la vía pública y prevenir acciones criminales, reafirmando el compromiso institucional de garantizar que los ciudadanos se sientan seguros en su comunidad mediante una constante presencia policial.

