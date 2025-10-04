La Policía Nacional destacó el lanzamiento de la Operación Garantía de Paz 2.0, una intervención conjunta y coordinada en sectores priorizados a nivel nacional, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar el libre esparcimiento de la población.

El lanzamiento oficial se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional, y estuvo encabezado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quienes estuvieron en compañía de representantes de los distintos organismos de seguridad del Estado.

La operación contempla refuerzo del patrullaje preventivo, labores de inteligencia, medidas de investigación y operativos focalizados, con el fin de reducir la incidencia delictiva, el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, el microtráfico de drogas, la venta de bebidas alcohólicas adulteradas y el funcionamiento de armerías clandestinas, entre otros ilícitos que generan intranquilidad en las comunidades.

Asimismo, se intervendrán colmadones, discotecas, drinks y otros espacios públicos que operen fuera de la normativa, para garantizar la convivencia pacífica y la tranquilidad de los moradores de los sectores priorizados.

Esta acción se ejecutará bajo los lineamientos del Decreto 212-21 y la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, siempre con estricto respeto a la ley, a la dignidad y a los derechos de las personas.

Por otra parte, la institución dijo que agentes del Departamento de Inteligencia (Dintel), en coordinación con miembros adscritos a la Dirección Regional Sur, en Barahona, arrestaron a un hombre que era activamente buscado mediante orden judicial por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El detenido es Richy Alberto Hernández, de 22 años, residente en el Distrito Nacional. Su arresto se produjo mientras se desplazaba a bordo de un vehículo por la avenida Principal del municipio de Jaquimeyes, provincia de Barahona.

Según el informe preliminar, Hernández es señalado como el presunto responsable de la muerte de Luis Gustavo D’Aza, alias 'Nini', en un hecho ocurrido el 26 de agosto de 2025, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

El detenido fue trasladado bajo custodia a la jurisdicción correspondiente, donde enfrentará los procesos legales establecidos por la ley.