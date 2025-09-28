Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por agentes policiales, incautaron más de 800,000 gramos de distintos narcóticos, durante operativos conjuntos y de interdicción, realizados durante el mes de septiembre.

En un comunicado de prensa, la DNCD explicó que, en unos 249 allanamientos y miles de operativos, se arrestaron 3,448 personas y se incautaron 407, 408 gramos (898.1 libras) de presunta cocaína; 379,150 (835.8 libras) de marihuana; 13, 726 gramos (30.2 libras) de crack, 103 (0.22 libras) de hachís, 8.50 (0.018 libras) de metanfetaminas, 3.70 (0.008 libras) de tusi, 1.80 (0.003 libras) gramos de heroína y 302 pastillas de éxtasis, para un total consolidado de 800, 402 gramos (1764.5 libras).

Además, se confiscaron, 19 vehículos, 134 motocicletas, 32 armas de fuego, 69 cuchillos y machetes, 981 celulares, 138 radios de comunicación, seis chalecos antibalas, 412 balanzas, 14 máquinas tragamonedas, dinero en pesos y dólares, así como otras evidencias utilizadas por las redes de microtráfico para la venta de sustancias controladas.

El Ministerio Público, la DNCD y la Policía Nacional, mantienen una estrecha cooperación en el combate y persecución al tráfico de narcóticos, logrando sacar de circulación, durante este 2025, más de seis millones de gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias.

