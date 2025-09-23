Un tribunal de la provincia Duarte dictó auto de apertura a juicio contra el exregidor Elías José Polanco Taveras por presunto tráfico ilícito de migrantes, a solicitud del Ministerio Público.

Un auto de apertura a juicio es la resolución con la que el juez cierra la audiencia intermedia y envía el caso al tribunal de enjuiciamiento. En ella se identifican el acusado, los hechos a debatir, las pruebas que se presentarán, las personas que serán citadas y las medidas cautelares impuestas.

La jueza Isolina Peralta Contreras, del Primer Juzgado de la Instrucción, acogió la acusación presentada por el fiscal Arturo Vélez tras validar los elementos de prueba que serán presentados en el juicio.

Polanco Taveras está imputado por violar el artículo 2 de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en perjuicio de un hombre.

Según la investigación del Ministerio Público, el exregidor del municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, habría incurrido en esas actividades desde 2018, y las indagatorias formales iniciaron en 2023.

El tribunal competente fijará próximamente la fecha para el conocimiento del juicio, donde se debatirán las pruebas admitidas y se definirá la etapa procesal siguiente.

