Pasadas las 11:00 de la mañana de este martes 14 de octubre, aún no ha iniciado la audiencia para conocer la medida de coerción contra los 11 patrulleros de la Policía Nacional investigados por la muerte a tiros de cinco jóvenes en el sector La Barranquita, en Santiago, hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre.

El inicio de la audiencia estaba pautado para las 9:00 de la mañana de este martes, según informó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien tiene a su cargo la investigación del caso.

De manera extraoficial ha trascendido que el retraso se debe a que, a la hora establecida, no se había asignado una sala.

El proceso, que se encuentra en su tercera convocatoria tras dos aplazamientos anteriores, no se conocerá en el espacio regular del Departamento de Atención Permanente, debido a que se trata de un caso con 11 imputados.

Para este martes se espera que, al menos, la audiencia pueda comenzar, ya que la jueza a cargo, Yeritza Cabral, ha advertido que no habrá más aplazamientos.

En cuanto a los retrasos anteriores, el procurador Wilson Camacho explicó que los abogados de la defensa han insistido en solicitar más tiempo, con el argumento de que necesitan responder a las evidencias presentadas por el Ministerio Público sobre la responsabilidad de los policías investigados.

Máximo Laureano