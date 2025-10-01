Así puedes ver las principales noticias de Acento con Google Discover

A partir de ahora, los lectores de Acento podrán personalizar su feed de noticias desde sus dispositivos móviles a través de Google Discover, con el propósito de facilitar el acceso a los contenidos y mejorar la experiencia de lectura.

La nueva funcionalidad permite seleccionar los temas de mayor interés y organizarlos de manera práctica, lo que garantiza una navegación más ágil y enfocada en las preferencias de cada usuario.

De esta forma, los lectores tendrán a su disposición un acceso rápido a la totalidad del contenido de Acento, ahora presentado en un formato adaptado a sus necesidades.

Con esta actualización, el medio digital busca reafirmar su compromiso de ofrecer información de calidad con herramientas que se ajustan a los hábitos de consumo actuales de la audiencia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Google Discover permite recibir novedades sobre tus intereses, sin tener que buscarlas. Puede elegir los tipos de noticias que quieres recibir en Discover en la aplicación de Google o al navegar por la Web con tu teléfono.

¿Cómo seguir el contenido de Acento?

Para seguir a Acento en Google Discover, solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejamos acá: Perfil de Acento en Google Discover.

Luego de iniciar sesión en tu cuenta de Google, solo debes presionar el botón en "Seguir en Google".

¿Cómo seguir a Acento Discover de Google sin el enlace?

En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación de Google. En Android, también se puede deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio para entrar a Discover. En la parte superior derecha, toca tu imagen de perfil o tu inicial para iniciar sesión, si lo requieres. Cuando aparezca el contenido de Acento, también verá la opción Seguir en la parte superior derecha de la publicación. Una vez que presione el botón Seguir, Acento quedará agregado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más