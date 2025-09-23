El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ordenó, mediante la resolución 064-2025, que los usuarios de líneas prepago validen su identidad antes del 30 de septiembre y advirtió que las líneas que no completen el trámite podrían ser suspendidas o canceladas.

En República Dominicana hay 8,194,232 líneas en modalidad prepago, cifra que representa el 76 % de las 11,944,051 líneas activas reportadas hasta diciembre de 2024, según registros oficiales.

El total de líneas activas supera la población nacional registrada en el censo de 2022, que fue de 10,760,028 habitantes.

La resolución exige a las prestadoras identificar a los usuarios con un documento oficial, cédula, pasaporte o carnet de residencia, y notificar a los clientes por SMS u otros canales sobre el procedimiento y los plazos para validar las líneas.

Pasos para validar tu línea prepago

Los usuarios deben acudir a los centros autorizados de sus compañías o seguir los pasos enviados por SMS y conservar comprobantes del trámite para evitar la suspensión o cancelación de sus líneas.

Los clientes de Claro tienen plazo hasta el domingo 28 de septiembre y los de Altice hasta el lunes 29 para completar la validación, según las instrucciones divulgadas por las operadoras.

Claro indica que el proceso puede iniciarse marcando 456# y siguiendo los pasos para ingresar la cédula y la fecha de nacimiento, además de confirmar datos de contacto.

Altice habilitó el portal identidadprepago.altice.com.do y el servicio *555 para asistencia, donde el usuario introduce su cédula, recibe un código por SMS y puede cargar una foto del documento, con una confirmación que puede tardar hasta 24 horas.

Viva ofrece el código corto #414, atención en tiendas, call center y canales electrónicos para completar la validación.

