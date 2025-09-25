Un abogado de la empresa Industrial Compagnie de Développement Industriel S.A. (Codevi), murió la noche del miércoles, tras ser atacado a tiros por varios individuos aún por identifica, mientras se desplazaba por Ouanaminthe, Haití.

De acuerdo con los informes preliminares, Albert Joseph había salido de una audiencia cuando fue interceptado por varios individuos en la carretera Nacional No.6, en la calle Española, la cual conecta Juana Méndez con Cabo Haitiano, cuando los individuos abrieron fuego en su contra, impactándolo en la cabeza y la espalda.

El jurista fue trasladado al centro de salud Sonolab, donde falleció minutos después.

Tras el hecho, la Policía Nacional Haitiana desplegó un operativo y mantiene bloqueadas las entradas y salidas de Juana Méndez con la finalidad capturar a los responsables.

